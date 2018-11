Forti pioggie 'battono' la Valle

Maltempo sulla Valle d'Aosta e la Protezione civile è pronta a emettere un avviso di criticità idrogeologica. Per la mattinata di oggi sono previste precipitazioni diffuse su tutta la regione, "forti anche molto forti - avvisa l'Ufficio meteo regionale - soprattutto meda e bassa valle, in possibile parziale attenuazione nelle ore centrali, poi in ripresa". Il limite delle nevicate èsui 2000 metri, in calo dalla sera fino a 1400 metri circa.

Per il pomeriggio, "precipitazioni diffuse e pressoché continue, a tratti forti in particolare in media e bassa valle; limite delle nevicate sui 1800/2000 metri in calo dalla sera fino a 1300 metri circa nella notte".

Lo zero termico da 2200 a 2500 metri; temperature: a 1500 metri da 4 a 7 gradi, a 3000 metri tra -4 e -2.

Preso atto infatti delle previsioni meteorologiche e ritenuto opportuno vietare il transito veicolare e pedonale ai fini della pubblica incolumità, il sindaco di Courmayeur ha disposto il divieto di transito veicolare e pedonale a partire dalle ore 10 di oggi 29 ottobre e fino alla revoca dell'ordinanza, sulla strada comunale della Val Ferret a partire dalla località Lavachey e fino al fondo valle (Arpnouva).