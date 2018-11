IN CUCINA CON CINZIA: PANCAKE CON LE MELE E BURRO D'ARACHIDI

Avete presente quelle belle mattine di domenica, dove voi e i vostri figli riuscite a svegliarvi tutti alla stessa ora e tutti dopo le nove? Quegli attimi che da subito vi rendete conto essere tanto unici quanto prossimi a terminare magari a causa del cartone animato sbagliato e allora per suggellare il momento, decidete di preparare qualcosa di buono per tutti, come i pancake con le mele e burro di arachidi che fa molto colazione da serie tv americana, perché dopotutto voi, in quel momento, vi sentite come in un bellissimo film.

DIFFICOLTA': Molto bassa PREPARAZIONE: 10 minuti COTTURA: 5 minuti PORZIONE: 12 pezzi COSTO: basso

INGREDIENTI

farina 00 230g

latte 300 g

Uovo 1

Scorza di Limone 1

Zucchero 2 cucchiai

Burro 40 g

Mele 4

Burro di arachidi 60 g

Sciroppo d'acero facoltativo q.b

Lievito in polvere per dolci 1/2 bustina

olio di arachidi per friggere