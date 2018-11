La videoricetta di Camilla Assandri per fare i Cioko Nergi

Secondo il Progetto SmartFood dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia questo è un vero e proprio comfort-food con NERGI, molto nutriente e gustoso, adatto come merenda autunnale dopo una giornata difficile…

CIOKO NERGI

Snack da divano

Una ricetta di Camilla Assandri del blog La Cascata dei Sapori

Lacascatadeisapori.it

CLICCA QUI PER GUARDARE LA VIDEORICETTA DEI CIOKO NERGI

Se non vedi clicca qui https://youtu.be/Nfi5OSNFRkU



CIOKO NERGI

Ingredienti (per 6 persone)

6 Nergi

400 g di formaggio cremoso spalmabile light

100 g di cioccolato fondente 70%

60 g di miele di acacia

50 g di biscotti integrali ai fiocchi d’avena

1 punta di zenzero in polvere

Preparazione

Mettete il formaggio cremoso in una ciotola.

Versatevi sopra il cioccolato fondente fuso e fatto raffreddare in precedenza con lo zenzero in polvere.

Mescolate il tutto prima con un cucchiaio di legno, poi con uno sbattitore a mano, fino a rendere il composto cremoso.

Unite il miele e rimescolate il tutto.

Sbriciolate grossolanamente i biscotti con l’aiuto di un batticarne.

Lavate i Nergi e tagliateli a pezzetti.

Distribuite una parte dei tocchetti di Nergi sul fondo delle coppette insieme ai biscotti sbriciolati.

Versate la crema al formaggio nelle coppette e livellate bene.

Decorate con i pezzetti di Nergi avanzati e qualche briciola di biscotto.

Il commento nutrizionale del progetto SmartFood, un programma di ricerca in Scienza della nutrizione e della comunicazione promosso dalla Fondazione IEO-Istituto Europeo di Oncologia.

Uno snack sì ricco, ma con dei lati positivi sotto l’aspetto nutrizionale. Il cioccolato fondente contiene diversi composti utili all’organismo come quercetina, catechine, teobromina e minerali come il rame, di cui è ricco anche Nergi! Per una versione più light si possono sostituire i biscotti con i fiocchi d’avena, ricchi di betaglucani, fibre benefiche per la salute cardiovascolare.

SCOPRI DI PIU' SU NERGI

http://nergi.info/it/

FACEBOOK: www.facebook.com/nergi.baby.frutto/

INSTAGRAM: www.instagram.com/_nergi_/

YOUTUBE: www.youtube.com/nergibabykiwi/