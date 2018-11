Aosta: Sindaco Centoz, incontra residenti grattacielo, 'traslochi al più presto'

Potrebbero iniziare tra pochi giorni gli ultimi lavori di impiantistica necessari all'ottenimento dell'agibilità del fabbricato in via Elter ad Aosta, quello del Contratto di Quartiere 1 dove attendono di essere trasferiti i residenti dei due 'grattacieli' del Quartiere Cogne.

In settimana il sindaco, Fulvio Centoz, ha incontrato in Comune una delegazione di residenti "a cui ho spiegato a che punto siamo e l’impegno che l’Amministrazione e gli uffici stanno mettendo per evitare di trascorrere un altro inverno nel 'Grattacielo Alto'. I 32 mila euro per la risoluzione dei problemi tecnici dell'impianto idraulico emersi in fase di collaudo sono stati stanziati da oltre un mese.