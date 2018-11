Anthilia Capital Partners sottoscrive emissione obbligazionaria di Cogne Acciai Speciali

Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, fondi che investono in bond appositamente creati per le aziende italiane da Anthilia Capital Partners SGR insieme a Banco BPM e altri partner finanziari, hanno sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da Cogne Acciai Speciali S.p.A., gruppo attivo nella produzione di acciai inossidabili.

L’emissione del bond da parte di Cogne Acciai Speciali S.p.A., per un importo di 20 milioni di euro di cui 10 milioni di euro sottoscritti dai fondi Anthilia e la restante parte da altri investitori, ha scadenza 31 dicembre 2023, un rendimento del 5,90% e un rimborso amortizing con 14 mesi di pre-ammortamento.

Cogne Acciai Speciali è uno dei gruppi leader in Europa e nel mondo nel settore dei prodotti lunghi in acciaio inox, grazie a un portafoglio prodotti ampio e altamente specializzato e a un network di distribuzione internazionale. La società ha chiuso il 2017 con un fatturato di 564,4 milioni di euro.

L’emissione del prestito obbligazionario consentirà al Gruppo di finanziare gli investimenti di mantenimento e i nuovi investimenti produttivi strategici finalizzati a sostenere la crescita organica e il continuo sviluppo tecnologico.

Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “La scelta di finanziare Cogne Acciai Speciali insieme agli altri investitori, attraverso i nostri fondi, ci rende orgogliosi perché rappresenta un esempio di storico gruppo industriale italiano che ha saputo portare a termine, con successo, un ambizioso programma di ristrutturazione e di rilancio. Oggi il Gruppo può competere a livello mondiale in più settori strategici (oil & gas e Automotive) e l’emissione supporterà il processo di sviluppo con risorse aggiuntive da investire in nuovi progetti produttivi.”

L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata curata dallo studio legale Simmons & Simmons e dallo Studio Legale NCTM.

Anthilia Capital Partners

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1.037 milioni di euro al 31 dicembre 2017, Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti.

Cogne Acciai Speciali S.p.A.

Leader mondiale nella produzione di acciai inossidabili lunghi, la Cogne Acciai Speciali SpA, negli ultimi anni ha attuato un piano di sviluppo strategico che le ha consentito di consolidare la sua posizione sui mercati dell’Oil&Gas , Power Generation e dell’Automotive, nonché di acquisire nuove e importanti certificazioni che le hanno permesso di aprirsi all’importante mercato dell’Aerospace e in quello dei prodotti a base leghe nichel .

Per accompagnare e rendere vincente il cambiamento, l’azienda ha da un lato rinforzato l’area di ricerca e innovazione e dall’altro potenziato i piani formativi per accrescere le conoscenze e le competenze dei propri collaboratori, in modo da creare le figure necessarie a gestire e operare sui nuovi impianti.

Con oltre 1.100 dipendenti occupati e un indotto che porta a 1.500 il numero delle persone interessate dall’attività dello stabilimento di Aosta, la Cogne Acciai Speciali è da oltre cento anni la principale industria privata della Valle d’Aosta.

A supporto dell’attività produttiva dello stabilimento di Aosta, il Gruppo Cogne ha accresciuto la rete commerciale/distributiva con la creazione di diverse sedi/depositi nelle aree geografiche strategiche del mondo, mentre per le trasformazioni a freddo è stato recentemente ampliato lo stabilimento produttivo in Cina, ne è stato realizzato uno nuovo in Messico e nel 2018 è entrata a fare parte del Gruppo anche la società Cogne Stainless Bars con produzione in Svizzera.