Donnas: Impegno del sindaco per riapertura via Francigena chiusa da sette anni

Martedì 28 giugno 2016 fu consegnata nelle mani del Sindaco di Donnas, Amedeo Follioley, e del Vicesindaco, Silvia Nicco, una petizione sottoscritta da 2 mila firme "Per la riapertura della Strada Romana delle Gallie e Via Francigena tra Bard e Donnas”.

A distanza di oltre due anni gli interlocutori oggi, sia a livello statale che locale sono cambiati e che per tale progetti sono stati previsti dei finanziamenti specifici, nonostante di errori, nel passato, ce ne sono stati tanti compreso il troppo tempo perso, il gruppo Libertà e Partecipazione ha riproposto la questione all’Amministrazione comunale con la speranza di una ripresa della problematica ha presentato una mozione.

“Il Sindaco – commenta Fabio Mara, capogruppo di Partecipazione e Libertà (il primo a dx: nella foto del Gruppo) - ci ha riferito di aver riaperto assieme al Sindaco di Bard, come da noi richiesto, un tavolo di discussione con la Presidente della Regione Spelgatti, per la questione della galleria da 100 milioni da realizzare sotto il Forte di Bard e per la riapertura della Strada Romana, e che riferirà degli eventuali sviluppi”.

Il sindaco si è poi impegnato inviare la petizione al nuovo Governo nazionale invitandolo, come richiesto da Partecipazione e Libertà, “ad usare tutti gli strumenti a disposizione affinché sia assicurato quanto costituzionalmente previsto e siano stanziati i fondi necessari per un intervento adeguato, completo e definito per la riapertura, valorizzazione e pubblica fruizione”.