IN CUCINA CON CINZIA: GNOCCHI ALLA ROMANA COLORATI CON BARBABIETOLA SENZA UOVA

Per prima cosa frullate la barbabietola fino a ridurla a purea, poi raccoglietela in una pentola e aggiungete il latte. Accendete la fiamma e portate a bollore, quindi versate a pioggia il semolino mescolando con la frusta. Aggiungete il burro, il parmigiano e il sale e mescolate finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Poi togliete dal fuoco e versate il composto su una teglia foderata di carta forno, ricoprite con altra carta e spianate il semolino fino ad arrivare ad uno spessore di circa 1 centimetro e lasciate raffreddare

Trascorso il tempo necessario togliete lo strato superiore di carta forno e ritagliate gli gnocchi della forma che desiderate. Rivestine una tegame di carta forno e disponete gli gnocchi alla romana uno accanto all’altro. Spolverizzate col parmigiano e cuocete in forno statico a 200° per circa 15 minuti, sfornate e servite ben caldi!

per questi gnocchi alla romana colorati con barbabietola ho optato per un condimento classico come il parmigiano, ma se amate i gusti saporiti, potete aggiungere pezzetti di gorgonzola e noci, oppure dei broccoletti ripassati in padella. Insomma, le possibilità sono davvero tante, basta lasciarsi ispirare dalla fantasia e, mi raccomando, dalla stagione!