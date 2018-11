Gli Alpini sfilano tra gli applausi degli aostani

Dopo l'emozionante corteo di sabato, per ricordare i soldati del Battaglione Aosta che nel 1934 attraversarono l’Arco d’Augusto, questa mattina migliaia di Alpini hanno sfilato, in onore del centenario del Battaglione che porta il nome del capoluogo valdostano, da via Saint-Martin de Corléans sino a piazza Chanoux.

A fianco di una festosa delegazione di Chasseur Alpins francesi e circondati da una folla plaudente, con in testa lo striscione del Battaglione Aosta gli Alpini hanno ricordato i Battaglioni e le Divisioni che hanno combattuto nelle due Guerre mondiali e, in tempo di pace, sono impegnati in decine di missioni umanitarie nel mondo.