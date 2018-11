TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 27 ottobre

ore 10, ad Aosta, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, conferenza "Riflessioni a 100 anni dalla fine della Grande Guerra", con gli interventi di Alessandro Celi, Adriana Meynet, Alessandro Liviero, Carlo Rossi e Stefania Roullet, nell'ambito delle iniziative per il 100° anniversario della fine della Grande Guerra. Introducono i lavori il Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson, il Presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, e i Presidenti nazionale e regionale dell'ANA, Sebastiano Favero e Carlo Bionaz. È presente il Consigliere segretario Patrizia Morelli.

Alle ore 16.25 inizierà la sfilata del labaro dell'Associazione nazionale Alpini con partenza da piazza Arco d'Augusto e conclusione in piazza della Cattedrale, mentre alle 21, in piazza Chanoux, si terrà il Concerto delle Fanfare della Sezione valdostana, del 27 BCA-Chasseurs Alpins e della Brigata Taurinense. Partecipano il Vicepresidente del Consiglio Luca Bianchi e il Consigliere segretario Laurent Viérin.

ore 21, ad Aosta, nella Chiesa di Sant'Orso, la Chorale de Valgrisenche festeggia i 40 anni di attività con un concerto in cui si esibirà insieme con il Coro la Rupe di Quincinetto. La serata è organizzata col sostegno del Consiglio Valle e dell'Assessorato regionale dell'istruzione e cultura.

Domenica 28 ottobre

a partire dalle ore 10, ad Aosta, sfilata nelle vie cittadine degli Alpini provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Germania, nell'ambito delle iniziative organizzate per il 100° anniversario della fine della Grande Guerra. Partecipano il Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson, il Vicepresidente Luca Bianchi e il Consigliere segretario Laurent Viérin.

ore 11, a Antey-Saint-André, località Chésod, commemorazione dell'anniversario dei combattimenti sostenuti nella valle dalla 101° Brigata Marmore nel 1944. Partecipa il Consigliere Jean-Claude Daudry in rappresentanza dell'Assemblea regionale.

Lunedì 29 ottobre

ore 9, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Roberto Cognetta, per nominare il relatore del disegno di legge sulla manutenzione del sistema normativo regionale, che verrà illustrato dal Presidente della Regione, relativamente agli articoli di competenza della Commissione. Sarà anche nominato il relatore del disegno di legge riguardante l'assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018-2020; il provvedimento sarà illustrato dall'Assessore regionale al bilancio. I Commissari tratteranno poi la proposta di legge, cui relaziona il Consigliere Alberto Bertin, di modifica dell'attuale normativa regionale in materia di nomine e designazioni ed esamineranno il programma di dismissioni di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure ai sensi della legge regionale n. 10/2004.

ore 11, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per sentire l'Assessore regionale alla sanità in merito a diverse tematiche: relazioni con lo Stato sulla mobilità passiva interregionale (anni 1997-2010); scadenza del termine relativo alle autorizzazioni delle strutture socio-assistenziali per anziani; prospettive della Società COUP per l'anno 2019. Successivamente, i Commissari audiranno i referenti delle Organizzazioni sindacali del settore scuola (SAVT École, FLC CGIL, CISL Scuola e SNALS) in merito al disegno di legge che disciplina lo svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta. Infine, la Commissione provvederà alla nomina del relatore del disegno di legge sulla manutenzione del sistema normativo regionale.

Martedì 30 ottobre

ore 11, a Etroubles, convocazione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Luca Distort, per un sopralluogo al cantiere dei lavori riguardanti la variante sulla Strada statale n. 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen.

Venerdì 2 novembre

ore 10.45, ad Aosta, al Parco della Rimembranza del Cimitero, commemorazione dei Caduti di tutte le guerre. Partecipa il Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson.

Domenica 4 novembre

ore 10.30, ad Aosta, in Cattedrale, e a seguire, in piazza Chanoux, celebrazione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. È presente il Presidente del Consiglio Valle, Antonio Fosson.

ore 14, ad Aosta, lungo le vie del quartiere di Saint-Martin-de-Corléans, spettacolo folkloristico e musicale "Sen Mertuen eun meusecca", organizzato dal Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet in occasione del suo 40° anniversario, in collaborazione con il Consiglio Valle.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.