Gente sull’orlo di una crisi di nervi

Ho l’impressione che si stia inesorabilmente scivolando lungo una china di isteria collettiva. Come i frequenti, e a volte misteriosi, incendi che si succedono con allarmante frequenza, anche noi siamo pronti a prendere fuoco per qualsiasi fesseria venga interpretata come un torto e facciamo terra bruciata del cervello e della ragione.

Le cronache giornaliere sono ormai un susseguirsi di critiche e insinuazioni che non seguono i normali canali dei dialogo e del chiarimento, ma si si trasformano in un nanosecondo in guerre di insulti, gonfiate fino all’inaccettabile sui siti social ai quali tutti ci sentiamo in dovere di intervenire, non sempre a proposito. L’esercito degli “aggressori verbali” sta ingrossando le sue file con una veemenza che non ci apparteneva, cosa ci sta facendo cambiare? Troppo semplice, e anche troppo comodo, dare la colpa alla politica bellicosa ed arrogante che ci governa, ma certo è che questo famoso populismo con cui ci hanno riempito la testa, facendo leva sui nostri istinti meno nobili per dipingersi ai nostri occhi come salvatori, non ha giovato alla nostra capacità di giudizio e discernimento.

Quasi ci facesse piacere essere sollevati dalla responsabilità di pensare con la nostra testa, ci lasciamo manipolare in massa da chi, facendoci credere di essere vittime di qualsiasi cosa, si erge a giustiziere. La politica ci sta presentando il suo volto peggiore, in un crescendo di grossolanità, ignoranza e inciviltà che ben poco hanno a che vedere con i compiti e doveri nei confronti della comunità.

Quando un ministro dà pubblicamente dell’imbecille a chi lo contesta, un consigliere apostrofa come “oca” una collega non allineata, e potrei citare tante altre “finezze” di questo genere, è chiaro che lo fanno per aumentare la loro visibilità, per creare il caso.

Eppure noi ci caschiamo e ci prestiamo a far loro da cassa di risonanza, a volte in modi che vanno ben oltre il limite dell’umana decenza, facendo il loro gioco e prendendoli come esempio, senza renderci conto che i matti stiamo diventando noi.

Il risultato sotto gli occhi di tutti è che ormai viviamo perennemente stizziti e insicuri, pronti ad attaccare lancia in resta chiunque intralci, anche involontariamente, il nostro cammino.

Questo nostro atteggiamento scomposto, questo isterismo rabbioso non ci fa onore. Siamo disorientati perché sommersi di parole urlate e promesse a vanvera, ma non sarebbe male tentare di ritrovare la nostra capacità pensante, di giudizio.

In fondo loro sono solo politici, noi siamo esseri umani…. O no?