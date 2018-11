Prove d'inverno nel fine settimana

Un evidente cambio di tendenza è quello che le previsioni pronosticano per questo fine settimana e per i primi giorni della settimana in arrivo.

Una variazione sensibile si registra anche nelle temperature: i picchi caldi registrati nei giorni scorsi, assolutamente al di sopra delle medie stagionali, non saranno che un ricordo a fronte del ridimensionamento sensibile che la perturbazione porta con sé.

Lo zero termico, che ancora venerdì era collocato intorno ai 3700 m di quota, è precipitato di ben 1000 metri alla sera e scenderà ancora tra sabato e domenica fino a toccare anche i 1800 m intorno alla metà della prossima settimana, in occasione della festa di Ognissanti.

Insomma da sabato 27 ottobre è cambiato tutto.

Torna l’ora solare con il dì che parrà improvvisamente molto corto, l’aria si farà più fredda e arriverà la pioggia a rendere scuro e malinconico il paesaggio fino a due giorni prima soleggiato e mite. Proprio la pioggia, debole e moderata in principio, si farà battente e incisiva tra domenica e lunedì.

Novembre, il mese dei Santi e dei morti, aprirà insomma le danze a mostri e fantasmi di halloween in un panorama definitivamente autunnale… quando non vagamente invernale per via della neve che, tra martedì e giovedì potrebbe andare morbidamente ad appoggiarsi sui versanti fino a 1400-1500 m di quota.



Dal momento che il cambiamento è la parola chiave dei prossimi giorni si consiglia di continuare a prendere visione dei bollettini meteo e di criticità pubblicati nel week end, giusto per evitare di essere sorpresi da qualche scherzetto da parte dei modelli!