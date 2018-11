Un francobollo celebra le gesta del Gruppo speciale carabinieri

E' stato emesso venerdì 26 ottobre, dal ministero dello Sviluppo Economico, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica 'il Senso civico' dedicato al Gruppo di Intervento Speciale (Gis) dell’Arma dei Carabinieri, nel 40esimo anniversario dell'Istituzione.

Il francobollo del valore di 1,10 euro è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Tiratura di ottocentomila esemplari. Il bozzetto è stato curato da Maria Carmela Perrini; la vignetta raffigura tre differenti azioni del Gruppo di Intervento dell’Arma dei Carabinieri eseguite rispettivamente in cielo, mare e terra, in evidenza su un globo terrestre stilizzato delimitato in alto dal motto” IN SINGULI VIRTUTE ACIEI VIS”. In alto, a destra, è riprodotto lo stemma del Gis.

Completano il francobollo la leggenda “GRUPPO INTERVENTO SPECIALE DEI CARABINIERI” le date “1978-2018”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa.