Tempi lunghi per restituzione carte 'catturate' dai bancomat

Da un minimo di 10 giorni a un massimo di un mese e mezzo: questo il lasso di tempo per la restituzione di una carta di credito o di un bancomat rimasti 'catturati' per qualsivoglia motivo dalle postazioni bancomat 'esternalizzate', ovvero gestite da istituti di vigilanza privata e non dalle banche.

Banca Intesa San Paolo opera da alcuni anni con due postazioni esternalizzate in corso Ivrea, ad Aosta. Nei giorni scorsi uno dei due lettori bancomat ha trattenuto, causa un improvviso malfunzionamento del sistema, la carta di credito di un aostano. La mattina dopo l'uomo si è recato alla filiale di Banca Intesa San Paolo in piazza Chanoux, ad Aosta, per ottenere la restituzione della carta, ma ha avuto un'amara sorpresa.

Gli è stato infatti spiegato che i bancomat in corso Ivrea sono gestiti non dal personale della banca bensì dai vigilantes dell'agenzia di polizia privata VEDETTA DUE (e non la All System come erroneamente indicato in precedenza, che invece è estranea a tale attività".

Periodicamente (senza avvisare anticipatamente, per ragioni di sicurezza) i vigilantes si recano al punto bancomat e prelevano le carte eventualmente trattenute. Dopodiché le inviano al competente ufficio della sede centrale di Intesa San Paolo a Torino, che a sua volta provvede a rispedirle alla filiale di Aosta. Qui i funzionari verificano se la carta trattenuta appartiene a un cliente Intesa oppure a un'altra banca. Nel primo caso, il cliente viene contattato telefonicamente e invitato a recarsi in filiale per ritirare la propria tessera, nel secondo caso la carta viene spedita alla sede centrale della banca diversa, che a sua volta contatterà il proprio cliente per accordarsi sulla restituzione del bancomat, che potrebbe essere inviato per posta.