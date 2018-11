Migliaia di Alpini sfilano in onore del Battaglione Aosta

Riprendono oggi, domenica 28 ottobre, ad Aosta, con la seconda delle due sfilate programmate, le celebrazioni ufficiali del Primo Raduno per celebrare il 100esimo anniversario del Battaglione Aosta e della Scuola militare alpina, organizzato dall'Associazione Nazionale Alpini. Ieri pomeriggio l'imponente sfilata ha coinvolto migliaia di alpini partiti da piazza Arco d'Augusto per raggiungere, dopo l'atttraversamento della città, piazza Giovanni XXIII.

Alle 21, folla per il concerto delle fanfare in piazza Chanoux. Oggi la grande sfilata conclusiva prende il via alle 10 da corso Saint-Martin-de-Corléans, angolo via Monte Grivola.