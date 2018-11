I boia del casino

La storia è così. Fare i nomi dei responsabili che hanno portato verso la chiusura del casino sarebbe lungo. Si rischierebbe di dimenticarne troppi. Per certo le responsabilità sono della politica, dei politici che hanno effettuato le scelte, chi le ha condivise, chi per mantenere la poltrona ha taciuto e ha sostenuto gli errori in questi ultimi anni. Le responsabilità sono dei sindacati che hanno fatto battaglie di retroguardia e di difesa dei privilegi.

Unico ad aver visto giusto all’epoca fu Luciano Caveri che nel 2006-2007 fu duramente contestato politicamente. Per sminuire la sua leadership i sindacati imbastirono una settima di sciopero, il primo della storia nei confronti di un Presidente della Giunta, per il licenziamento di un coupier che aveva avuto comportamenti scorretti.

Da lì un crescendo di connivenze politica-sindacati per consentire a tutti di utilizzare il casino di Saint Vincente quanto meno come un bancomat elettorale.

Il disastro casino è da imputare alla politica che sempre voluto tenere le mani in pasta incurante delle difficoltà e togliendo autonomia ai manager che lei stessa (la politica) nominava. Altra colpa della politica e dei sindacati è di non aver mai voluto prendere coscienza dell’elevato costo del lavoro. Hanno pensato più ai voti e ai tesserati piuttosto che al futuro. Altro grave errore è stato affidare la ristrutturazione del casino e del G.H. Billa alla Casino de la Vallée che si è trovata in pancia un costo fuori da ogni logica gestionale.

Scelta dettata per favorire l’affidamento privato degli appalti, con tutti i vantaggi che ne derivano a livello clientelare, invece che ricorrere agli appalti pubblici.

Arroganza e supponenza hanno fatto il resto con la complicità di una politica autoreferenziale e fortemente attenta al proprio orticello.

Da mesi il nostro giornale indicava possibile soluzioni ai problemi del casino. Ma chi si sente unto dal signore sicuramente pecca di umiltà. E se pensiamo che chi ha prodotto tutti questi danni si candida a guidare la Regione con un nuova maggioranza, è tutto detto.

E’ per questo che le vicende del casino ormai monopolizzano le cronache valdostane da diverso tempo, non passa giorno che non ci sia qualcosa di cui discutere. Solo questo aspetto basterebbe per far ragionare tutti sul fatto che un’azienda non può prosperare in queste condizioni. La politica più volte ha promesso di prendere le distanza dall’azienda ma poi ha fatto sempre esattamente il contrario.

Cosa accadrà ora è abbastanza facile da intuire ma l’assessore Aggravi gioca a dire tutto e il contrario di tutto, il motivo è molto semplice: fin dall’inizio l’obiettivo perseguito è stata una cura da cavallo per i privilegiati del casino e nessun soldo investito nell’azienda.

E per far questo si è innescato un meccanismo perverso che potrebbe portare al fallimento dell’azienda, non c’era bisogno delle sceneggiate in Consiglio, non c’era bisogno di pareri pro veritate, non c’era nemmeno bisogno dei professoroni venuti da Milano, non c’era bisogno di risoluzioni ‘vi prendo in giro’, c’erano due visioni contrapposte e senza tanto cinema si doveva fin da subito procedere con la strada definita da Aggravi. Infatti è lui che comanda, infatti i mesi persi in un giochino fatto di detto, non detto, hanno aggravato una situazione già perfettamente conosciuta, situazione che alla luce dei fatti è stata prodotta dal diniego dell’assessore a finanziare con l’ultima tranche prevista da una legge regionale il percorso di risanamento, questo ha fatto scappare le banche e aperto una voragine nelle casse che altrimenti non si sarebbe verificata.

Ora non tutti hanno gestito un’azienda, pochi conosco questi meccanismi ma se si ci si rivolge a qualcuno che di mestiere gestisce procedure fallimentari difficilmente le soluzioni potevano essere diverse, almeno un manager che facesse due calcoli e un piano poteva starci nel pool di Aggravi, ma l’indicazione era chiara.

La follia è che non siamo così lontani dal risanamento ma con le decisioni di Aggravi si è al punto di non ritorno per buona pace dei creditori che si sono fidati di una legge regionale e delle dichiarazioni del Consiglio regionale.

Infatti i professoroni hanno messo nero su bianco che la necessità di liquidità per debiti pregressi è pari a poco più di 10 milioni di euro entro la fine dell’anno, non una cifra spaventosa per un’azienda di quelle dimensioni, ma questo ‘buco’ è stato prodotto dal mancato conferimento dell’ultimo finanziamento previsto per legge e anche dalle banche che hanno voluto il rientro dalle linee di credito per molti milioni.

Così facendo le previsioni sono state azzoppate, i piani anche, gli impegni presi evaporati, ancora una volta da chi ora gestisce la Regione, per buona pace dei fornitori, creditori, banche e lavoratori.

E’ mai possibile che alcun piano a Saint-Vincent possa durare più di pochi mesi? La settimana prossima avremo la quarta governance in 3 anni...

Certamente un piano di rientro si può trovare abbastanza facilmente visto che il casino è in marginalità positiva ma la domanda che sorge è perché non lo si è fatto subito, perché non si è intervenuti subito sui costi del personale (cosa oggi ineluttabile per buona pace dei sindacati) invece di accumulare altri debiti?

Perché si sono aspettare le valutazioni dei professoroni e degli spaventati dirigenti regionali quando la proprietà doveva e sopratutto poteva decidere senza farsi forte di analisi altrui. Ora chi avrà causato i danni maggiori sarà verosimilmente il tribunale a deciderlo dato il fiorire di querele incrociate Aggravi - Di Matteo, la preoccupazione dell’assessore la si nota ora nelle dichiarazioni che cercano di essere rassicuranti, ma ormai è tardi, si è andati oltre il limite, compreso il tempo perso dai professoroni, possibile non ci sia una soluzione?

Eppure se si trattasse di un’azienda privata visto che il costo maggiore (il 70%) è quello del personale tutto si risolverebbe in 15 minuti. Il casino e l’hotel potenzialmente non rientrano di certo tra le aziende definite decotte.

Aggravi è ancora a tempo per uno scatto di reni, può ancora sistemare i costi e i debiti, può dare un futuro all’azienda ma ci vuole forza e determinazione, altrimenti di lui ci ricorderemo solo come quello che alla fine ha chiuso un’azienda storica e importante per tutta la Valle. Ancora una volta è la politica che deve fare la sua parte.

Ma quanto avvenuto in queste ore non è altro che il giusto epilogo di una storia ultra decennale di sciatteria, egoismi, gestione malsana del potere, ignoranza, voglia di emergere a tutti i costi, desiderio di avere 5 minuti di popolarità in una Valle che alla fine non offre molto sotto questo aspetto.

In questo marasma ci si sono buttati proprio tutti: politici e sindacati principalmente in un rapporto malsano, ma anche lavoratori, dirigenti regionali, giornalisti, organi a vario titolo di controllo e l’opinione pubblica.

Basta leggere la recente sentenza della Corte dei Conti per capire che la questione non è così granitica, che si è sparato altissimo per poi vedere tutto ridimensionato e non è chiaramente finita. Un conto sono le decisioni politiche altra cosa i reati e i danni alle casse regionali, ma come detto in questo bailamme ci si sono ficcati proprio tutti, facendo diventare un problema un’azienda che non lo è e che ancora porta tante risorse alla Valle, ma a tutti ormai piace pensare così.

Persino alla Corte dei Conti che ha molto sbrigativamente chiarito che il danno c’era perché il denaro dato non ha cambiato nulla al casino e alla Regione, forse facendosi sfuggire il fatto che senza quei soldi niente ristrutturazioni e quindi chiusura di casino e albergo e quindi centinaia di milioni persi e centinaia di persone sulle spalle della collettività.

Tutti allenatori della Nazionale quando si parla di casino. Ma soprattutto stiamo parlando di un’azienda saccheggiata, alla quale è stato chiesto molto di più di quanto poteva dare e alla fine non le è stato dato molto in cambio, giusto solo una parte dei soldi per lavori che avrebbe dovuto farsi correttamente la Regione, da restituire con gli interessi suscitando un polverone assurdo.



Ora se per questioni personali o di potere si doveva far fuori Di Matteo lo si poteva fare senza tante storie, senza future cause, senza denunce ma soprattutto senza rompere un equilibrio fragilissimo, in questi mesi non è stata avanzata una sola proposta, solo carte bollate, pareri legali costosissimi completamente contraddittori, professoroni inutili, perdite di tempo e aggravio dei costi. Dire che non ci fosse un obiettivo predefinito è veramente difficile, ma magari l’assessore ci stupirà nei prossimi giorni prendendo finalmente per le corna la questione, cosa che però non sarà facile perché a molti sfugge il fatto che in regime di concordato preventivo ci si troverà in ordinaria amministrazione.

Certamente questo è solo l’ultimo atto di una storia fatta di assurdità e mediocrità, una storia che ha portato un’azienda sul baratro per questioni politiche, di giardinetti personali, di scambio di voti e favori. Accordi sindacali pre e post elettorali, assunzioni pilotate e molto altro, tutto con il benestare del sindacato.

Nella storia si è sempre privilegiato chi ha diretto l’azienda senza creare problemi con i lavoratori, senza fratture, assecondando il volere del potente di turno.

Chi invece come Luca Frigerio e Rodolfo Buat nel 2014 aveva a chiare lettere detto cosa andava fatto e quali erano i problemi è stato allontanato e umiliato, quello che loro avevano previsto cancellato con un colpo di spugna a vantaggio di soluzioni assurde e costose come la Legge Fornero, procedura che i sindacati hanno voluto e gestito in una commistione malsana di intenti con la politica. Ancora una volta politica e sindacati sono stati sordi. E furono sostituiti con un management pasticciato Sommo e Scordato. Poi la nomina di Giulio Di Matteo.

Ci sono decine di persone ancora a casa pagate con i soldi dell’azienda o peggio ancora della Regione che non fanno nulla. L’azienda è stata uccisa dal fatto che nessuno ha voluto prendere atto che bisognava intervenire sui costi del personale, oggi è abbastanza tardi ma non impossibile perché i milioni spesi per la Fornero stanno comunque dando i loro effetti, per cui staccare la spina è ancora più assurdo che non aver fatto la Fornero, costata decine di milioni di euro. Un danno lo si fa facendo qualcosa ma anche non facendo qualcosa che si dovrebbe fare.



Cosa succederà è difficile da dire o almeno è difficile comprendere quali effetti avranno le scelte fatte, se chi ha menato le danze è un fine stratega o un macellaio sociale anche perché da ora in poi si procederà su un terreno minato dove facile sarà saltare in aria.

A meno che i boia del casino non siano giunti a fine carriera.