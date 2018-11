Il Gruppo Cassa Centrale Banca si prende la Bcc Valdostana

L’Assemblea dei Soci della BCC Valdostana, riunita in convocazione straordinaria sabato 27 ottobre 2018 a Gressan, ha approvato all’unanimità l’ultimo atto necessario per l’adesione al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SPA.

L’Assemblea, con grande partecipazione e 1.085 votanti (498 presenti e 587 rappresentati in delega), ha infatti approvato le modifiche statutarie richieste dalla legge per entrare a far parte del Gruppo, che diventerà operativo a partire dal 1° gennaio 2019. Già nel 2017 la BCC Valdostana ha iniziato il percorso di adesione al gruppo Cassa Centrale Banca ed entra a far parte di una rete che sarà composta da 89 BCC e Casse Rurali, ognuna delle quali è chiamata a un’Assemblea straordinaria – come quella svolta a Gressan – entro il 25 novembre prossimo.

«Questo – ha dichiarato Davide Ferré, Presidente della BCC Valdostana – è un momento storico: si tratta di un passaggio fondamentale per la vita della Banca, una vita lunga ormai quasi 40 anni. Questa riforma è per noi un’opportunità di consolidarci, entrando a far parte di un sistema di garanzie incrociate, mantenendo la nostra identità e il nostro radicamento. Cassa Centrale Banca ci ha affiancato in questo passaggio delicato e ha creduto nel nostro progetto fin da subito, sottolineando l’importanza del nostro legame con il territorio e la validità dei valori cooperativistici».

La riforma prevede che la capogruppo eserciti attività di direzione e coordinamento, mantenendo lo spirito mutualistico anche grazie a uno statuto che prevede che almeno il 60% del capitale complessivo sia nelle mani delle BCC socie e che 10 dei 15 membri del CdA siano espressione delle BCC.