Riaperto fino il 4 novembre il Cimitero Storico di Saint'Ours

Restituito alla comunità grazie alla costante opera di manutenzione e abbellimento floreale e alla apertura trisettimanale da marzo a fine novembre, il cimitero ha conosciuto in questi ultimi anni un progressivo interesse, anche dal punto di vista turistico, diventando luogo di ricerca storica, di visite guidate, di appuntamenti con numerosi studenti valdostani, di piccoli eventi tesi alla valorizzazione dell’attività e del contributo dato dai molti che, nei secoli, vi sono stati sepolti.

Nella foto Iris Morandi animatrice dell'associazie Amis du cimetière du Bourg

Anche quest’anno i volontari dell’ associazione “Amis du cimetière du Bourg” assicurano, in occasione delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, l’apertura dello storico cimitero di Sant’Orso fino a domenica 4 novembre dalle h 9.30 alle h 17,30 per consentire ai Valdostani la cura delle proprie tombe e ai visitatori, in genere, la fruizione di un patrimonio storico e identitario di grande valore. Lunedì 5 novembrealle ore ore 15,30 si terrà la comme - morazione rweliguiosa con la celebrazione della Santa Messa.

L’impegno dei volontari va proprio nella direzione di salvaguardare un bene della città che non può e non deve essere trascurato per non disperdere un patrimonio di secoli, testimone della nostra storia e della nostra cultura.