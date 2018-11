Alternanza scuola-lavoro Cogne Acciai Speciali e licei scientifico ed economico-sociale

“Ragazzi curiosi, vivaci e intellettualmente pronti ad affrontare senza pregiudizi la vita della fabbrica. E’ l’immagine della maggior parte degli studenti che emerge dalle esperienze effettuate in queste tre settimane di stage dai 42 alunni dei licei delle Scientifico ed Economico-sociale di Aosta. I tredici percorsi che abbiamo individuato in azienda sono stati pensati per consentire ai ragazzi di acquisire, in un momento cruciale del loro percorso formativo, una migliore percezione del mondo del lavoro e a capire quali siano i loro interessi, le loro attitudini e le loro predisposizioni”. Con queste parole l’amministratore delegato della Cogne Acciai Speciali Monica Pirovano ha aperto la conferenza stampa di presentazione della seconda esperienza di alternanza Scuola-lavoro presso lo stabilimento di Aosta.

In particolare, il percorso è stato avviato nel mese di settembre con una sessione di 24 ore alla quale hanno preso parte congiuntamente tutti gli studenti. Come per la precedente esperienza con il Liceo Classico, Artistico e Musicale di Aosta, l’obiettivo della prima settimana è stato quello di informare e formare i ragazzi sulla realtà e sui mestieri presenti in azienda, attraverso le testimonianze dirette dei vari responsabili delle aree presenti in CAS e a una visita dello stabilimento per vedere da vicino le varie fasi produttive.

La seconda fase si è svolta dal 15 al 26 ottobre e si conclude oggi, dopo 60 ore di stage. In queste due settimane gli studenti sono stati assegnati ai vari servizi aziendali (amministrazione, controllo di gestione, fucina, manutenzione, qualità, sicurezza, laminati, acciaieria, acquisti, ambiente, commerciale, risorse umane e lean team), dove hanno cominciato a cimentarsi nel mondo del lavoro.

‘’Grazie a questa esperienza di stage in Cogne ho imparato ad apprezzare il lavoro in gruppo, ho acquisito competenze professionali e lavorative che prima non avevo e ho le idee più chiare rispetto al mio futuro e a ciò che voglio studiare all’università. Rifarei questa esperienza insieme ai miei compagni, in quanto ci ha dato modo di legare e lavorare insieme in modo produttivo, nonostante le discussioni e le idee differenti. La felicità di un obiettivo raggiunto insieme è inspiegabile.’’

Sono queste le parole di Mara Caccamo, studentessa del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale. ‘’L’avventura vissuta alla Cogne è stata sicuramente positiva. Avevo aspettative del tutto diverse rispetto a quello in cui si è poi trasformata l’alternanza scuola lavoro in questo stabilimento: non solo lezioni frontali ma anche attività operative, niente imposizioni, soltanto regole da rispettare per dare il proprio contributo a un’azienda così grande come la Cogne Acciai Speciali ’’ aggiunge Federico Ferraris del Liceo Scientifico, che insieme ai suoi compagni di progetto ha attivato un profilo Instagram “cogneyouthcamp”, nel quale sono raccolti i video e le testimonianze dei 42 “giovani lavoratori”.

‘’La cosa interessante e sorprendente, anche perché non attesa, è stata che – ha concluso Monica Pirovano – dalle varie esperienze sono scaturiti dei progetti e degli strumenti che saranno utilizzati nell’attività quotidiana dello stabilimento.’’