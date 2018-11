Proposta legge regionale unitaria contro azzardopatia

Una proposta di legge regionale unitaria per contrastare l'azzardopatia è stata depositata dai gruppi consiliari di Lega Vallée d'Aoste, Movimento 5 Stelle, Mouv', Impegno Civico e Alpe "visti i dati preoccupanti relativi ai numeri ed ai danni, sociali ed economici, prodotti dal gioco d'azzardo patologico".



"La proposta di legge - commentano i consiglieri - nasce anche alla luce dei diversi interventi di regolamentazione effettuati da diverse Amministrazioni locali, Comune di Aosta in primis, e considerata la recente approvazione di uno schema di regolamento comunale su sale giochi e spazi per il gioco da parte del Celva".

La proposta mira a "rendere effettiva fin dal 2019, e non dal 2020 o 2023, come previsto dalle norme transitorie, l'applicazione della distanza minima di 500 metri delle sale o dei locali che ospitano le 'macchinette' da istituti scolastici, strutture culturali, ricreative, sportive, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori".