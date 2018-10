CdA Casino rassegna le dimissioni

Casa da gioco valdostana al capolinea. I tre consiglieri di amministrazione della Casinò de la Vallée Spa di Saint-Vincent hanno rassegnato le dimissioni durante il vertice in corso a Palazzo regionale alla presenza dell'assessore Stefano Aggravi e dei capigruppo in Consiglio Valle. Secondo fonti accreditate, i vertici del Consiglio di amministrazione non sarebbero comunque in procinto di portare i libri contabili in Tribunale per l'avvio delle procedure fallimentari e, fino alla prossima Assemblea dei soci, lavoreranno in regime di prorogatio.

Ignote, per il momento, le ragioni della drastica decisione del Cda, di cui fanno parte Manuela Brusoni, docente dell'Università Bocconi e i commercialisti milanesi Sara Puglia Mueller e Maurizio Scazzina.