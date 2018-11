Mort et nourriture thème conference Centre Réné Willien

'Nourrir la mort: rituels funéraires et pratiques alimentaires des Alpes à l'Himalaya'': c'est le thème de la conférence annuelle du Centre d'études francoprévençales ''René Willien'' de Saint-Nicolas, au programme le samedi 27 au centre multifonctionnel de la commune.



L'initiative prévoit une journée entière de conférences tenues par les experts venant d'Italie, France, Suisse et Angleterre. Les interventions seront axées sur le thème des rituels et des pratiques alimentaires liées au sacré. La matinée, dès 9h, est consacrée aux ritules dans les Alpes à partir de la préhistoire. Les sujets seront abordés Par Christiane Dunoyer, Philippe Curdy, Annibale Salsa, Fabrizio Ferrari, Caterina Agus, Thibault Nieudan et Fabienne d'Oddaz. L'après-midi débute à 14h30 et les interventions se tourneront vers les rituels de la Corse, du Népal et de la région de l'Himalaya. Vont intervir Jean-Baptiste Martin, Claudine Fréchet, Tony Fogacci, Fabio Armand et Stefano Beggiora.