Cittadino togolese in fuga arrestato al traforo del Monte Bianco

La Polizia di Frontiera del Traforo del Monte Bianco, in seguito dei controlli dei documenti dei passeggeri di un pulmann diretto in Francia ha arrestato un cittadino togolese E.K., di anni 28, nei cui confronti era stato emesso un provvedimento di “Revoca decreto di sospensione di Ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo”. L'uomo deve scontare un anno di reclusione per uso di documenti falsi per una sentenza emessa, nei giorni scorsi dal tribunale di Civitavecchia.