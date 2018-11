IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 26 OTTOBRE APRÈS-MIDI @ SCIPPO PROGRAMMATO @

Era il 10 ottobre quando abbiamo seritto: "...Avendo bocciato il bilancio i tre nuovi manager dovranno predisporre un nuovo bilancio. Tra 15 giorni potrebbero anche dire che non ci sono le condizioni per predisporre un nuovo bilancio e quindi porteranno i libri in tribunale così come è avvenuto per Campione d’Italia. E voilà les jeux sont faits - tout le monde à la maison. E le casse della Regione perderanno 15 milioni all’anno". Tutto come previsto.

Lo scippo programmato del casino ha rispettato il cronoprogramma Spelgatti-Aggravi. Operazione riuscita. Per saperne di più clicca qui, qui, qui.

Chi dobbiamo ringraziare! E dire che la Giunta Marquis-Chatrian aveva assicurato il rilancio e Alpe, PnV e Sa continua a sostenre la Giunta Spelaatti perché non si mettono d'accordo sulla spartizione delle poltrone autonomiste.

***********

