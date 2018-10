Rassegna FEDE & SCIENZA 2018 conferenza di Maria Rita Pitoni

Venerdì sera si terrà il secondo incontro del ciclo di Conferenze proposte dalla Diocesi di Aosta sul tema «Educare: priorità e sfida per famiglia e scuola».

Venerdì 26 ottobre 2018

Aosta - Cinéma Théâtre de la Ville ore 20.45

Ripartire dalla scuola per far ripartire una comunità.

Racconto di un avvio incerto e coraggioso

nell’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice

Dott.ssa Maria Rita PITONI

Dirigente scolastico del medesimo Istituto

L’ultimo incontro si terrà venerdì 9 novembre 2018 (ore 20.45 sempre al “de la Ville”)

Non abbiate paura di sognare cose grandi. Educare il Desiderio.

Relatore: Prof. Domenico SIMEONE, Docente di pedagogia generale e sociale

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.



Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Radio Proposta in Blu

(www.radiopropostainblu.it - frequenze: Aosta 107.8; Ayas 107.6; Bassa Valle 107.8; Brusson 88.5; Cogne 102.7; Courmayeur 103.8; La Salle 93.7; Saint-Nicolas 107.6; Saint-Vincent 107.4; Valgrisenche 88.00; Valle del Gran San Bernardo 107.6; Valtournenche 107.6

(dal sito Rietiinvetrina) Maria Rita Pitoni è tra le 100 donne più amate d’Italia! “F”, il periodico edito da Cairo Editore, ha voluto cominciare il 2018 dedicando per intero il primo numero del nuovo anno alle 100 donne che, in un modo come nell’altro, hanno caratterizzato il 2017 che da pochi giorni ci siamo lasciati alle spalle.

Non è sfuggita agli attenti redattori della celebre rivista, la presenza del dirigente scolastico reatino che più volte è balzato agli onori delle cronache nazionali in ragione dell’incarico di reggenza ricevuto dal MIUR presso l’intero plesso scolastico amatriciano e che la preside Pitoni ha svolto con particolare dedizione e speciale senso di umanità.

Con l’edizione oggi in edicola, “F” ha voluto premiare non soltanto quelle rappresentanti del gentil sesso che hanno raggiunto “le vette più eccelse nei campi della scienza, dell’arte, della tecnologia e della cultura: guadagnando punti, lavorando, lottando per imporsi”.

Ma soprattutto coloro le quali hanno esternato una profonda resilienza e, cioè, la capacità di reagire ad un evento traumatico, doloroso, di grande difficoltà. Ebbene, in questo contesto davvero non poteva mancare Maria Rita Pitoni che è stata uno dei capisaldi nella drammatiche e dolorose vicende che hanno fatto seguito al disastroso sisma di Amatrice.

La motivazione espressa da “F” per la particolare menzione attribuita al dirigente scolastico reatino non lascia adito ad alcun dubbio circa i pregi maturati sul campo, con spontaneità e sincero spirito solidaristico, da Maria Rita Pitoni: “nei luoghi colpiti da tragedie normalmente le persone se ne vanno e cercano un futuro migliore – scrive “F” – La preside, invece, ha continuato ad invertire la rotta, creando una scuola di eccellenza”.

Il riferimento di “F” afferisce, nello specifico, alla creazione del liceo scientifico internazionale. “Unitamente al sindaco Pirozzi ci siamo inventati questo particolare indirizzo di studi – sottolinea la prof.ssa Pitoni – così che i ragazzi si sono iscritti per venire qui, a studiare, da ogni parte d’Italia. Dove ci sono i giovani c’è la vita”. Non risulterà pleonastico rammentare come, a fortiori in merito al meritorio encomio attribuitole da “F”, Maria Rita Pitoni sia stata nominata, sul finire del 2017, Presidente Provinciale dell’Unicef .)