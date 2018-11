Immigrazione: stranieri ancora in calo in Valle, sono il 6,4% dei residenti

Una sala del CSV di Aosta gremita ha fatto da cornice, nel tardo pomeriggio di giovedì 25 ottobre, alla presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018 redatto dal Centro Studi e Ricerche IDOS in partenariato con il Centro Studi Confronti, finanziato dal fondo 8 per mille della Chiesa Valdese. “L’aggiornamento periodico del data base delle Nazioni Unite porta nel 2017 il numero dei migranti nel mondo a 258 milioni con una incidenza del 3,4 per cento rispetto ai 7,6 miliardi di abitanti che popolano la Terra “. Ha esordito così Guido Bonapace del Centro studi e ricerche IDOS. “Il numero maggiore e’ insediati in Europa (83,3 milioni), seguita dall’Asia (74,5 milioni), dalle Americhe (66,8 milioni ), dall’Africa (24,5 milioni) e dall’Oceania (8,2 milioni).

"L’Italia è il paese al mondo con il più alto tasso di disinformazione sull’immigrazione – ha sottolineato William Bonapace, referente regionale Idos -. Non sorprende dunque che gli italiani risultino i cittadini europei con la percezione più lontana dalla realtà riguardo al numero di stranieri effettivamente presenti nel nostro territorio".

In Italia infatti il numero di cittadini stranieri residenti corrisponde all’8.5% della popolazione, pari a circa 5 milioni di persone, dato pressoché stabile dal 2013 ad oggi.

"Il vero problema, nel nostro paese, è il calo demografico in atto. Le politiche di natalità che l’attuale governo vuole mettere in campo avranno effetto solamente fra trent’anni. È evidente quindi –ha concluso Bonapace – che studi come questo siano necessari per una comprensione più esatta di un fenomeno destinato a riguardarci sempre di più. Studi che dimostrano anche come non sia in atto alcuna sostituzione etnica".

I dati statistici della Valle D’Aosta

A fine 2017 risiedevano in Valle 8117 stranieri , 140 in meno rispetto all’inizio dell’anno, pari ad una riduzione dell’1,7 per cento . Prosegue pertanto la tendenza al ribasso iniziata nel 2013 , anno in cui gli stranieri erano il 7,3 per cento della popolazione . Nel 2017 la percentuale si è fermata al 6,4 per cento , valore pari a quello del 2009 .