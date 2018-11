CdA Casino convocato in Procura per indagini in corso su presunti reati

Non per spiegare i motivi delle dimissioni, come si era creduto in un primo momento, ma per un confronto su indagini in corso relative a presunti reati sono stati convocati in procura ad Aosta, nel pomeriggio di oggi, i membri del Cda dimissionario della Casinò de la Vallée spa.

La richiesta di presentazione dai magistrati è stata notificata a mani da due finanzieri mentre il CdA si trovava ancora a Palazzo regionale, in riunione con l'assessore regionale alle Finanze, Stefano Aggravi e con i capigruppo consiliari per illustrare quanto emerso circa il grave stato di crisi in cui versa il Casino de la Vallée.

A Palazzo di giustizia si sono recati due su tre membri del Consiglio di amministrazione, ovvero la presidente Manuela Brusoni e il commercialista milanese Maurizio Scazzina. Vi sono rimasti a lungo; è possibile che la procura abbia chiesto loro chiarimenti in merito a particolari vicende effettivamente emerse nel corso degli accertamenti contabili svolti nei giorni scorsi dal Cda, che sono collegate e dunque necessitano di riscontro con l'attività investigativa in corso.