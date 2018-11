Auto bruciate e persecuzione alla ex, chiesti quasi quattro anni di carcere

Tre anni e otto mesi di carcere: questa la pena richiesta dal pm Carlo Introvigne per un 21enne imputato e processato oggi al Tribunale di Aosta per atti persecutori, sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio.

Il giovane e' attualmente in carcere. In base alle indagini dei carabinieri, il giovane si era reso responsabile di violenze fisiche e psicologiche nei confronti della donna e di persone legate a lei. Secondo l'accusa, nella notte tra il 19 e il 20 febbraio scorsi aveva dato fuoco al furgone di un amico della sua ex compagna, parcheggiato nel quartiere Cogne di Aosta, e all'auto della madre di lei, posteggiata a Quart, in località Villefranche. A entrambi i veicoli erano anche stati tagliati gli pneumatici. Inoltre, alla fine del mese, avrebbe incendiato le scale del condominio dove abita un altro amico della donna. Sempre in quei giorni, l'avrebbe poi bloccata e tenuta chiusa in un camper contro la sua volontà.