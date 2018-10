Nuovi componenti Comitato Turismo di Confcommercio VdA

Luca Ghiorzi per il settore alberghiero; Stefano Baleani in rappresentanza delle agenzie di viaggio; Corrado Scarpa per la ristorazione ed Ermanno Bonomi per il settore dell'artigianato tipico sono i nuovi componenti del Comitato Turismo di Confcommercio della Valle d'Aosta.

Sono stati nominati ieri, giovedì 25 ottobre, nel corso della riunione della giunta dell'associazione a tutela degli esercenti valdostani che ha di fatto 'varato' l'esecutività di un progetto “che riteniamo fondamentale per il rilancio dell'economia turististica valdostana, delle piccole come delle grandi realtà ricettive locali”, commenta Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio Valle d’Aosta.

Nei prossimi incontri, il Comitato Turismo Confcommercio VdA sarà potenziato con l'ingresso di ulteriori figure professionali che rappresentano il mondo turistico della Valle d'Aosta, con particolare attenzione all'identificazione di un referente per il settore case-vacanza, campeggi, guide turistiche ed esperti di incoming.