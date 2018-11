Aosta: La Giunta Centoz anticipa i tempi e pensa già allo sgombero neve

Dopo le polemiche e le figuracce rimediate lo scorso anno quando a causa della neve la città la Giunta comunale ha già assunto un provvedimento per il servizio sgombero neve.

L’atto prevede che tra il 1° novembre 2018 e il 31 marzo 2019 il servizio di sgombero neve sia svolto dal personale dipendente dell’Amministrazione, secondo la formula dell’amministrazione diretta, per lo svolgimento delle prestazioni non affidate alle ditte titolari di appalto di servizi.

In particolare, il personale dipendente sarà impiegato per compiti di controllo delle imprese appaltatrici del Servizio in discorso, per compiti di coordinamento degli interventi da effettuarsi in economia nonché per lavori di spargimento sale e pulizia marciapiedi e altre zone complementari a quelle date in appalto alle imprese.

Con il medesimo atto la Giunta ha stabilito che il personale comunale deputato al servizio di sgombero neve potrà operare anche al di fuori del normale orario di servizio. Una delibera importante e di grande responsabilità.

Infatti più nessuno potrà giocare allo scarica barile.