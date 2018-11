Kira magnifica Amstaff

KIRA magnifica femmina, total black con pezza bianca sul petto, mix Amstaff di soli 2 anni...affettuosa, buona, ricettiva, giocherellona e vivace, statuaria ed atletica, molto bisognosa di famiglia, padroni che vogliano davvero il 'cane-cane', quello da tenere vicino.

E' cresciuta e ha convissuto fino all'abbandono (per futili motivi) con cani maschi, con cui è buona e corretta, meglio no femmine e gatti, gestibile e mansueta anche con altri cani 'in giro', al guinzaglio. MERAVIGLIOSA, fisica e affettuosissima con persone di ogni genere.



MOLTI VIDEO IN QUESTO ALBUM E SU RICHIESTA!



Kira aspetta ottima adozione in stallo in gabbia purtroppo, dove si dispera e soffre enormemente (straziante vederla rinchiusa, ma chi ama i molossi..lo sa), vicino a Torino: