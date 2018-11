Aosta: Sindaco Centoz, 'presto nuovo assessore Lavori pubblici'

"Quanto prima sarà nominato un nuovo assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aosta; le deleghe assessorili non saranno ridistribuite tra i membri dell’attuale esecutivo".

Lo ha detto durante i lavori del Consiglio comunale il sindaco Fulvio Centoz che, dopo le dimissioni di Valerio Lancerotto, ricopre la carica ad interim dei LL.PP.

“Lo Statuto prevede cinque assessori per il Comune di Aosta - ha spiegato Centoz - e alla luce di questo ho assunto io l’interim dei Lavori pubblici, che non potrò mantenere sino al 2020, scadenza del mandato. Il nostro obiettivo è quello di sostituire al più presto Lancerotto con un nuovo assessore e in maggioranza ci stiamo già confrontando in modo molto serio sulla questione: l'assessorato dei Lavori pubblici non può essere smembrato ma occorre una delega solida".