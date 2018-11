La montagne sous presse 200 ans de drames et d'exploits

Entre les hommes et la montagne, c’est une longue histoire, vieille de plusieurs siècles – et certainement bien plus vieille que celle de la presse, voire de l’imprimerie. Sans doute nos ancêtres ont-ils raconté leurs exploits. Mais la tradition orale s’est perdue dans la nuit des temps, et il ne nous reste aujourd’hui que les écrits – manuscrits, livres et journaux – pour retracer l’histoire de l’alpinisme. Et la comparaison entre ces différentes formes d’expression – qui constituent autant de prismes – n’est pas sans intérêt. Dans la presse, l’événement est traité à chaud, de façon directe, parfois brutale. Dans les livres, la forme est plus policée, le propos plus mature, l’actualité prend la pose – elle devient « présentable ».

Pourtant, il s’agit de la même montagne. Le modèle est resté quasi intact, à quelques éboulements près, et nonobstant une inexorable décrépitude de sa couverture glaciaire. On peut donc apprécier à loisir les « interprétations » des générations successives, et mesurer leur évolution. Yves Ballu, grand collectionneur de livres, journaux, photos de montagne, nous en fait la démonstration dans cet ouvrage.

Yves Ballu

320 pages

Format broché : 23,5cm x 27,5cm - 45,00 €

Beaux livres - Ouvrage publié avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes

L'auteur

Yves Ballu est un écrivain français spécialisé dans l’histoire de l’alpinisme. Ingénieur, docteur ès sciences, il a été directeur de la communication au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) puis “conseiller Montagne” au ministère de la Jeunesse et des Sports. Sa passion pour l’alpinisme et sa curiosité de chercheur l’ont conduit à rassembler une documentation et des collections exceptionnelles sur la montagne.