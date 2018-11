Ikea assume diplomati e laureati

Ikea è una multinazionale attiva nella produzione, vendita e distribuzione di articoli di arredamento ma anche nel food, grazie all’apertura di ristoranti all’interno degli store. Sul sito dell’azienda, nella sezione lavora con noi, ci sono sempre annunci per la ricerca di personale che vengono aggiornati periodicamente e riguardano oltre agli addetti alla vendita, coordinatori e specialisti di magazzino ed altri profili disposti a lavorare in un ambiente stimolante e aperto alla diversità, dove poter essere apprezzati per la propria unicità e il proprio talento e dove poter essere sempre se stessi. La figura professionale maggiormente richiesta è ovviamente quella dell’addetto/a vendita e infatti la catena di negozi cerca in tutta Italia diplomati ... continua a leggere