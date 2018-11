Con il Governo Matteo e Giggino l'Italia e la Valle d'Aosta verso il fallimento

Per i populisti che parlano perché hanno la lingua in bocca è un esercizio di inconsistenza politica parlare per slogan. Infatti il tutto si infrange nella nuda e cruda realtà. E i campioni della promessa che affossa la credibilità delle istituzioni sono Giggino Di Maio (M5S) e Matteuccio Salvini (Lega) che continuano a predicare contrapposizione con l’Ue ma che dovranno fare i conti con lo spread sempre più alto. In basso pubblichiamo la lettera con la quale la Commissione dell’Ue ha bocciato la manovra Giggino Matteuccio.

La conclusione della lettera è più che chiara: “la Commissione ha riscontrato nel documento programmatico di bilancio presentato dall’Italia per il 2019 un’inosservanza particolarmente grave della raccomandazione indirizzata all'Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018. La Commissione rileva inoltre che il documento programmatico di bilancio 2019 non è in linea con gli impegni assunti dall'Italia nel suo programma di stabilità 2018. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, la Commissione invita l’Italia a presentare un documento programmatico di bilancio riveduto quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del presente parere. Il documento programmatico di bilancio riveduto per il 2019 dovrebbe conformarsi alla raccomandazione indirizzata all'Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018”.

Nel loro piccolo anche la Presidenta Nicoletta Spelgatti e l’assessore Aggravi viaggiano sulla medesima lunghezza d’onda. La Comtesse verte continua a dire che è in contatto con il Governo per definire i rapporti dei trasferimenti dello Stato alla Regione. Delle due l’una: o sapeva di mentire o non ha contezza di cosa stesse discutendo visto che nel bilancio dello Stato che una posta di 330 milioni di euro che la Regione dovrebbe restituire allo Stato. Una somma che metterebbe in ginocchio economicamente la Valle e che metterebbe una pietra tombale sull’Autonomia valdostana.