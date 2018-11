Dall'Alma di Gualtiero Marchesi a Morgex c'è la pasticceria 'Sablé'

Originale, innovativa, la pasticceria caffetteria Sablé di Gabriel Graziola e Giulia De Petris è a Les Galeries di Morgex, vicino al supermercato Famila.

"Abbiamo aperto la nostra pasticceria il 2 giugno 2016 - raccontano Gulia e Gabriel - dopo numerose esperienze lavorative sia in Italia che all’estero. Ci siamo conosciuti all’Alma, la prestigiosa scuola di cucina e pasticceria fondata da Gualtiero Marchesi, dove nel 2010 abbiamo conseguito il diploma di pasticceri professionisti. Dopo alcune esperienze professionali in piemonte, emilia romagna e San francisco siamo tornati in Italia con l’idea di metterci in gioco ed aprire una nostra pasticceria. Ci è voluto un po' di tempo e nel frattempo abbiamo lavorato per qualche anno alla pasticceria Buzzi di Nus".

Il locale è moderno ma semplice, l’arredamento è realizzato soprattutto in legno e corten ed il colore scelto per caratterizzarlo è un verde molto luminoso che richiama la natura.

"Ciò che caratterizza il nostro locale è il laboratorio a vista, il cliente in questo modo può vedere come viene la realizzato ogni nostro prodotto. Oltre a farli i dolci però bisogna anche venderli, per questo riteniamo fondamentale il rapporto con il cliente: professionalità, gentilezza e cordialità sono i nostri punti fermi. Vorremmo che il cliente da Sablé si sentisse “a casa” e possa gustare in tranquillità qualche dolcino".

I pasticcieri raccontano la loro giornata che "comincia alle 7 con le colazioni, sforniamo ogni giorno 12, 15 tipi di croissant differenti che possono essere accompagnati da ottimi caffè e cappuccini.Oltre a questo c’è la pasticceria fresca sia classica (chantilly,bigné,cannoncini) che moderna (trancetti,rocher) e quella secca (biscotti). Realizziamo inoltre torte da forno di vari generi e torte moderne stratificate (mousse,bavaresi). Alcuni dei nostri prodotti non contengono al loro interno farina di frumento e possono essere consumati anche da persone intolleranti al glutine. Per Natale e Pasqua produciamo panettoni e colombe classici e ad altri gusti con lievito madre".

Giulia si occupa principalmente della gestione della caffetteria e del rapporto con i clienti mentre Gabriel è il responsabile della produzione.

Per ulteriori info: Facebook al profilo 'pasticceria sablé' o sito internet www.pasticceriasable.com.