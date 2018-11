Via di qui il nuovo disco di Simone Perron

Anticipato dai singoli “E allora guida” e “Treni” uscirà venerdì 26 ottobreil nuovo album di inediti del cantautore valdostano Simone Perron, in arte Leon, intitolato “Via da qui”.

“Via da qui” è il terzo album di inediti di Simone “Leon” Perron dopo “Come se fossi Dio” (2013) e “Gli eroi muoiono (2016), che saranno entrambi ripubblicati per l’occasione in una deluxe edition con tracce alternative (unplugged e remix). “Via da qui” è un album nato e concepito a partire dalla chitarra acustica, composto da dieci brani legati tra loro dal tema del viaggio e del movimento, in cui la voce dell'artista amalgama sonorità dal sapore internazionale.Nel disco la title track è il pezzo più romantico dell'intero album e che rappresenta il concept del viaggio.

«E’ finalmente venerdì -dichiara Leon - si fugge in fretta dall'ufficio per lasciarsi tutto alle spalle verso un week-end che profuma di mare». A ridosso dell’uscita del disco sarà disponibile a breve anche il videoclip del brano “Toy boy”, nuovo singolo estratto dall’album. La produzione è affidata al produttore multiplatino Pietro Foresti, gli arrangiamenti curati da Burak Kahraman (già al lavoro con musiche originali di spot per Coca Cola, Vodafone, Algida) e da Simone Chivilò. Simone “Leon” Perron è un songwriter italiano nato ad Aosta, cantante e chitarrista tra il pop e il rock. Esordisce con il suo primo album, “Come se fossi dio”, nel 2013. Nel 2016 esce il suo secondo album, “Gli eroi muoiono”, con il quale riesce ad uscire dalla propria regione grazie a diversi concerti in tutta Italia.

Da rilevare la sua partecipazione al Pistoia Blues Festival 2016 come opening act. Il terzo album “Via da qui” in uscita nel corso del 2018. E’ conosciuto per la sua attitudine live solitaria e acustica, con chitarra, voci e loop machine, nella quale propone i suoi brani in maniera autentica e diretta.