Lisa Maria Thoux ovvero i cieli valdostani come non si sono mai visti - VIDEOINTERVISTA

Ricordano alcune tra le più vibranti tele realiste, post-impressioniste e moderne tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento ma l'autrice, di accostamenti ai nomi di alcuni tra i più importanti e rivoluzionari pittori europei, non ne vuole sentir parlare. Sono i quadri di Lisa Maria Thoux, artista di Verres figlia di Giovanni Thoux, tra i più noti e importanti scultori del legno in Valle d'Aosta.

Lisa Maria è certamente figlia d'arte, ma con una sua propria e originale visione della realtà che la circonda e del paesaggio. Ed è così che villaggi, frazioni, angoli di territorio valdostano spesso considerati 'minori' in quanto dati per scontati nelle sue tele diventano irriconoscibili e qualcosa d'altro, paesaggi non più circoscritti e tantomeno 'depressi' ma appartenenti di diritto alla vastità e originalità del mondo nel suo complesso. E i cieli dai colori vibranti, intensi e certamente molto probabili si trasformano in visione di mondi a parte, territori da attraversare almeno con il pensiero.

Lisa Maria Thoux dipinge con i pastelli a olio, materiale poco conosciuto e utilizzato ma assai duttile e validissimo per la sperimentazione. "Le mie opere sono puro istinto - afferma - che la scoperta dei pastelli a olio mi ha permesso di esprimere. Il paesaggio per me è un mezzo per rappresentare emozioni".