Sentenza Casino, il dettaglio delle condanne e delle assoluzioni

"In ordine al riparto del danno erariale quantificato in 30 milioni, si ritiene che debba essere valutato il grado di coinvolgimento dei diversi Amministratori, in ragione delle loro competenze funzionali e del grado di piena consapevolezza dei fatti, tenuto conto della loro partecipazione alle plurime operazioni di finanziamento".

Così il collegio giudicante della Corte dei conti introduce la ripartizione del risarcimento fra i 18 condannati tra attuali ed ex consiglieri regionali nell'ambito del procedimento contabile sui finanziamenti erogati al Casino dal 2012 al 2015.

Il collegio ritiene "in ogni caso sussistente il solo profilo della colpa grave in capo agli Amministratori regionali che hanno disposto i finanziamenti in parola. All’evidenza degli atti non si rinvengono sufficienti elementi di prova per ipotizzare il carattere doloso del comportamento dei Consiglieri regionali e del Coordinatore e sul punto, ad avviso del Collegio, neppure il coevo procedimento penale aiuta a supportare la prospettazione principale della Procura".

Ad avviso dei giudici "non è dubbio è il fatto che gli Amministratori regionali abbiano sottovalutato tutte le notizie e gli indicatori che segnalavano lo stato di sostanziale decozione (ovvero di economia 'decotta' ndr) dell’azienda Casinò e, in termini di esimente, a nulla vale la considerazione fatta valere dai difensori circa il ruolo avuto da Finaosta nella fase istruttoria e di erogazione dei finanziamenti visto che la finanziaria regionale ha sostanzialmente dato seguito alle prescrizioni dell’organo politico".

Per l’individuazione delle responsabilità personali "deve farsi riferimento, essendo evidente il nesso causale, agli Amministratori che hanno partecipato, esprimendo voto favorevole, alla votazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014" che la Corte dei conti ha individuato come atto amministrativo causativo di danno erariale.

E’ quindi evidente, secondo il Collegio, "che un maggior grado di responsabilità lo si deve riscontrare in capo al Presidente della Giunta e agli assessori al bilancio - Rollandin, Baccega, Perron – che, in ragione delle funzioni svolte a più riprese durante il quadriennio preso in considerazione dalla Procura, avevano, più degli altri, contezza della situazione finanziaria del Casinò e quindi disponevano degli strumenti più adatti per una più avvertita valutazione della fattispecie che si andava determinando".

Ad ognuno di loro va quindi imputata una quota parte del danno pari al 15% del danno complessivo per l’importo di 4.500.000 euro.

"Solo di poco attenuata - si legge nella sentenza - si ritiene vada considerata la posizione di Viérin, Presidente della Giunta all’atto della deliberazione di aumento di capitale del 2014, e di Marguerettaz, Consigliere in carica già dal 2012 e quindi entrambi consapevoli delle difficoltà economiche del Casinò e del sostanziale fallimento delle precedenti operazioni di finanziamento".

In conseguenza di ciò "per Vierin e Marguerettaz si determina la quota di risarcimento pari al 10% del danno pari a 3.000.000 di euro cadauno".

La restante quota di danno "pari al 35% dell’importo totale va suddiviso in parti uguali tra gli altri Amministratori - Bianchi, Borrello, Farcoz, Follien, Fosson, Isabellon, La Torre, Lanièce André, Marquis, Péaquin, Restano, Rini, Testolin - che hanno partecipato, esprimendo voto favorevole, alla deliberazione di aumento di capitale del 2014, e che dovranno pertanto risarcire la quota di 807.000 euro cadauno.

Le assoluzioni

Scrivono i giudici: "Si ritiene che invece vada assolto il dottor Bieler, che pure ha espresso il parere di legittimità sulla deliberazione di aumento di capitale, atteso che la Procura lo ha evocato in giudizio esclusivamente per il parere espresso in ordine alle deliberazioni di Giunta con cui sono stati erogati i finanziamenti attraverso le operazioni di mutuo. Questa circostanza esime il Collegio dalla disamina del quadro normativo di riferimento e quindi dei poteri dello stesso dott. Bieler che ad avviso della difesa non includevano alcuna attribuzione atta a confutare l’indirizzo politico assunto".

E poi "vanno mandati assolti per mancanza dell’elemento del danno erariale tutti i convenuti in giudizio ovvero Albert Lanièce, Raimondo Donzel ed Ennio Pastoret che hanno espresso voto favorevole alle delibere di Giunta con cui sono stati approvati gli altri atti di finanziamento attraverso la formula dell’accensione del mutuo".