Sentenza Casino, per Corte dei conti Amministratori hanno agito senza dolo ma con 'spregiudicata disinvoltura'

Non ravvisano condotte dolose ma pesano comunque come macigni, i giudizi dei togati contabili che hanno condannato 18 tra attuali ed ex consiglieri regionali a risarcire la Regione con 30 milioni per danno erariale derivante dall'illiceità dei finanziamenti al Casino de la Vallée dal 2012 al 2015.

Nell'evidenziare che "le condotte che hanno causato la colpa grave sono imputabili" ai condannati, il collegio giudicante presieduto da Pio Silvestri ha fatto proprie alcune delle considerazioni del procuratore Roberto Rizzi secondo cui "nei reiterati conferimenti di mezzi finanziari alla Casino spa sono stati, con spregiudicata disinvoltura, disattesi gli stringenti limiti legali posti a garanzia del preminente interesse alla corretta ed oculata allocazione delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica, anche ignorando i rigorosi vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure per l'esborso".

Inoltre, secondo i giudici, "tutte le iniziative sono state intraprese attribuendo rilevanza a pronostici di risanamento fondati su risultati gestionali sperati esageratamente ottimistici, sminuendo i numerosi segnali di grave sofferenza e completamente ignorando le risultanze degli indicatori contabili coerenti soltanto con uno stato di crisi talmente pronunciata da far dubitare della permanenza delle condizioni di continuità aziendale".

Secondo la Procura regionale "tali elementi di valutazione, per essere percepiti in tutta la loro portata dissuasiva, non richiedevano l'esercizio di competenze particolari o comunque eccedenti la soglia dell'ordinarietà, che deve ritenersi scontata per soggetti che hanno ritenuto, proponendosi, di essere in grado di svolgere un mandato elettivo nell'Istituzione più elevata nel territorio regionale".

Di conseguenza per il collegio dei togati "il non aver assunto determinazioni coerenti con i plurimi e concordanti segnali di allarme, ma l'aver, all'opposto, concorso, in quello scenario, ad assumere determinazioni che hanno consentito di far convergere su Casino spa cospicue quantità di denaro, integra l'elemento soggettivo del dolo (nell'accezione di "dolo civile")".

La responsabilità, quindi, si legge nella sentenza, "trova fondamento nella consapevole volontà di partecipare a produrre un evento - l'assunzione delle decisioni di finanziare la Casa da gioco - i cui risvolti dannosi erano ampiamente ed agevolmente prevedibili e, tuttavia, accettati anche nell'ottica degli ovvi possibili vantaggi rivenienti dalla intercettazione del consenso derivante dal mantenimento dell'operatività del Casinò e del Grand Hotel Billia".



Ed infatti per i giudici "le decisioni che hanno indelebilmente impresso la destinazione alle risorse regionali denotano un grado di imprudenza e negligenza degli assuntori delle stesse, che oltrepassa abbondantemente la soglia di significativa intensità richiesta per la configurazione della fattispecie della responsabilità amministrativa". Più in dettaglio, "quelle scelte risultano compiute valorizzando, in misura massima ed ingiustificatamente, gli ipotizzati incoraggianti scenari che le elaborazioni di supporto fornivano e, al contempo, trascurando completamente di considerare i numerosi ed evidenti segnali, disponibili e di agevole intellegibilità, di altissima rischiosità di un cosi

massiccio intervento di sostegno finanziario ad un soggetto imprenditoriale da tempo in palese affanno gestionale e con fondamentali di gracile consistenza".

Inoltre, "il fatto di non porre alcuna attenzione a ciò che avrebbe, invece, dovuto allarmare denota un livello preoccupante di imperizia nella gestione della provvista erariale".