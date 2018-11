Donati all'Unione ciechi VdA 15.000 euro; saranno usati per iniziative di solidarietà

La sezione valdostana dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uicao) ha recentemente ricevuto da parte di un anonimo benefattore, e per il tramite di una Fondazione che vuole rimanere anch’essa nell’anonimato, una donazione di 15 mila euro.

"La donazione, secondo il desiderio del benefattore è finalizzata a sopperire ai bisogni alimentari, sanitari, di cure e/o di istruzione dei singoli e/o delle famiglie valdostane iscritte alla nostra Associazione” ha spiegato il Presidente della sezione valdostana dell'associazione, Luigi Giunta, nell’illustrare le iniziative durante una conferenza stampa svoltasi giovedì 25 ottobre.

"In ottemperanza a quanto disposto dal donante, abbiamo predisposto un programma di interventi per la destinazione delle risorse finanziarie ricevute” ha sottolineato Giunta.

Il consiglio direttivo dell’ Uicao ha quindi deciso di destinare la donazione in quattro direzioni distinte. Una parte delle risorse ricevute concorreranno alle spese per cure oculistiche di una bambina non vedente. "Si tratta di una bimba di origini straniere residente in Valle che ha l’esigenza di recarsi negli Stati Uniti per cure medico-oculistiche “ ha detto Giunta.

“L’Uicao ha inoltre predisposto un bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio post diploma e di una post laurea oltre a due contributi finanziari per lo svolgimento di due tirocini destinati a soci in stato di disoccupazione di ​ età non superiore ai trenta anni“ ha proseguito Fabio Molino, consigliere dell’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione costola dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che si occupa di progettare ed erogare servizi per la formazione e la riabilitazione rivolti a persone con disabilità visiva).

La borsa di studio post diploma consisterà in 2 mila euro mentre quella post laurea sarà di 3 mila euro.

I contributi finanziari per i due tirocini ammonteranno a 700 euro lordi mensili per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi. Le domande di partecipazione devono essere inoltrare entro il 30 novembre, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono visitare il sito dell’Unione: https://www.uiciechi.it/valledaosta/.

"In un periodo storico in cui si parla solo di problemi e di indifferenza , questa donazione porta uno spiraglio di luce e noi ringraziamo l’anonimo benefattore per averci selezionati” ha sottolineato il Presidente Giunta. “Stiamo, inoltre, lavorando con l’Ordine dei medici e con l’Ordine degli psicologi per l’istituzione di due borse di studio per ricerche in campo medico e psicologico connesse alle tematiche della disabilità visiva”, ha concluso.

Nel caso le risorse non fossero sufficienti, potrebbe essere utilizzata anche la somma di 18 mila euro raccolta dagli Alpini durante il Marché Vert Noël, donazionesenza vincoli di mandato“.