AFFAIRE CASINO, CORTE CONTI CONDANNA CONSIGLIERI REGIONALI A RISARCIRE 30 MILIONI DI EURO

E' durata tre mesi l'attesa della sentenza con la quale la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta, presieduta da Pio Silvestri, ha condannato au risarcimento di oltre 30 milioni di euro 18 consiglieri regionali (tra attuali ed ex) sui 21 citati in giudizio per risarcire alla Regione 140 milioni di euro per danno erariale causato dalla illiceità dei 140 milioni di euro di finanziamenti (tre mutui e un aumento di capitale) erogati dalla Regione al Casinò dal 2012 al 2015.

Il collegio giudicante composto, oltreché dal presidente Silvestri, anche dai giudici Paolo Cominelli e Alessandra Olessina, ha dunque condannato:

gli ex presidenti della Regione Augusto Rollandin 4 milioni e 500 mila euro e Pierluigi Marquis (807.000); Luca Bianchi, Stefano Borrello, Joel Farcoz, Antonio Fosson (presidente del Consiglio Valle), Claudio Restano, Emily Rini e Renzo Testolin, tutti a 807 mila euro; gli ex consiglieri Ego Perron (4 milioni e mezzo), Aurelio Marguerettaz e Marco Viérin (3 milioni), David Follien, Giuseppe Isabellon, Leonardo La Torre, André Lanièce e Marilena Peaquin, 807 mila euro.

Assolti il dirigente regionale Peter Bieler; il senatore Albert Lanièce, Raimondo Donzel ed Ennio Pastoret.

Nel confermare il danno erariale causato alle casse regionali dai finanziamenti erogati alla Casa da gioco, i giudici contabili hanno sostanzialmente accolto la tesi dell'ex procuratore della Corte dei conti di Aosta, Roberto Rizzi, secondo cui il rapporto tra Regione e Casinò è stato caratterizzato "da un’anestetizzazione dei meccanismi di controllo”, e finanziamenti si sono rivelati "una straordinaria cura omeopatica”, per curare un male “con dosi massicce dello stesso principio”.

Secondo la Corte dei conti, solo per fare un esempio, nonostante i mutui e la ricapitalizzazione, i proventi del Casino di St-Vincent sono sono passati da 139 milioni nel 2003 a 64 milioni nel 2015 ovvero -54%, con un calo di vantaggio economico per la Regione di -93%.