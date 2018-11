Capita a volte di non riconoscere la cura di chi ci ama. Trovare la cena pronta, gli indumenti puliti riposti nell’armadio piuttosto che lo shampoo nella doccia di casa, ci possono sembrare situazioni “normali” e scontate.

Cambiando prospettiva però, dobbiamo constatare che qualcuno ha preparato la cena, ha lavato i vestiti, li ha stirati e ordinati nell’armadio e allo stesso modo ha comprato i detergenti necessari alla nostra igiene personale. Dietro al sipario della nostra quotidianità, spesso ci sono persone che ci amano e provvedono per noi, senza la necessità di dover chiedere continuamente il loro intervento. Questo scorrere della vita senza difficoltà apparenti ci fa dimenticare o sottovalutare le “carezze” amorevoli di chi si occupa di noi.

Ho passato un periodo emotivamente piuttosto faticoso, per questo qualche giorno fa chiedevo al Signore in preghiera che si occupasse di me, ma mentre formulavo questa richiesta, un pensiero è salito alla mia mente: Come? Non ti rendi conto che già mi prendo cura di te? Non passa giorno che io non provveda ai tuoi bisogni.

Quant’è vero!

Fermandomi a pensare ho riconosciuto le Sue carezze amorevoli, il Suo infinito amore, seppur non meritato, nei miei confronti.

La mia preghiera adesso, con la consapevolezza della Sua cura nei miei riguardi, è cambiata: non è più una richiesta, ma un ringraziamento:“Grazie Signore per tutta la cura che hai per me, grazie perché ti occupi dei miei bisogni ancor prima che te li esponga, grazie perché mi ami.”

«Riconoscete che il Signore è Dio; è lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi; siamo il suo popolo e il gregge di cui egli ha cura.» Salmi 100:3