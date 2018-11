La cinquina che tiene bloccata la Valle e lascia governare la Lega

Quanto meno i valdostani potrebbero tentare la fortuna giocando al lotto la quaterna 51 64 75 77. Sono numeri da giocare sulla ruota di piazza Deffeyes dove stelluti e galli non trovano la quadra per consentire alla Valle d'Aosta di avere un nuovo governo. Dopo le quasi certezze di ieri oggi un improvviso stop. La politica valdostana va in vacanza con la speranza che nel fine settimana porti consiglio.

Quando la situazione sembra definita è stato registrato l'irrigidimento di Antonio Fosson del 51 e Claudio Restano del 64 (PnV-Sa) ai quali non passa minimamente per la. Gli altri due numeri della quaterna sono di Pierluigi Marquis del 64 (Sa-PnV) e Albert Chatrian del 75) che stanno giocando ad un esasperante testa a testa per la poltrona di Presidente della Regione. C’è poi Stefano Borrello del 77 sul quali convergono diversi consiglieri della ipotizzata nuova maggioranza perché continui a rimane al suo posto.

Insomma, sono ancora troppi galli che si contendono un posto nel pollaio anche se la lotta più cruenta pare essere all’interno del PnV-Sa che uno, o al massimo due posti sono in quattro a correre. Ma la contesa più dura è per la presidenza della Regione che potrebbe essere affidata ad una terza consigliera per salvare capra e cavoli come è avvenuto a livello nazionale dove tra Giggino e Matteuccio hanno eletto il re travicello Giuseppe Conte.

Ma il tutto potrebbe essere condizionato dalla condanna che la Corte dei Conti ha inflitto una trentina di milioni a carico di consiglieri regionali per i finanziamenti al casino, in quanto alcuni dei pretendenti ad una poltrona autonomista si trovano in una situazione di lite con la Regionale.

E mentre loro continuano a confrontarsi sulle poltrone i leghisti ed il Mouv continuano a deliberare alle spalle dei valdostani ben sapendo che non hanno più la maggioranza.

Dopo le prese di posizione la situazione delle poltrone autonomiste non dovrebbe mutare di molto rispetto alle ultime previsioni.

Antonio Fosson (PnV) - Presidenrte del Consiglio Valle

Pierluigi Marquis (SA) o Albert Chatrian (Alpe) Presidente Giunta

Assessori:

Joel Farcoz (Uv) Pubblica Itsruzione

Stefano Borrello (Sa) Lavori Pubblici

Emily Rini (Ind.) Turismo o Sanità

Claudio Restano (PnV) Sanità o Turismo

Renzo Testolin (Uv) Finanze o Agricoltura

Albert Chatrian (Alpe) o Lauernt Viérin (Uvp) Finanze o Sviluppo economico

Luigi Bertschy (Uvp) Agricoltura o finanze o Sviluppo economico.