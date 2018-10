Confcommercio VdA partner entusiasta di Art&Ciocc 2018

“E' la città di Aosta ad ospitare la prima tappa di una nuova dolcissima avventura di Art&Ciocc, il golosissimo tour dei più famosi maestri cioccolatieri che da 10 anni portano prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Europa. Confcommercio Valle d'Aosta è dunque orgogliosa di partecipare a questo evento, promosso dal Comune di Aosta è organizzato dalla società Mark. Co. & Co.” ha esordito così Giuseppe Sagaria, presidente Ascom Aosta e vicepresidente vicario di Confcommercio VdA; durante la conferenza stampa di presentazione al Salone Ducale di Aosta di Art&Ciocc 2018.

"Questa manifestazione - ha ricordato Sagaria - è divenuta ormai un appuntamento fisso per Aosta che fin dall’esordio nel 2008 ha scelto di inserirsi tra le tappe di questo speciale tour del gusto attraverso l’Italia.”

Art&Ciocc 2018 si svolge da giovedì 25 a domenica 28 ottobre con orario di ogni giorno dalle ore 9 alle 20, mentre sabato sera l’appuntamento con la dolcezza sarà fino alle 24.

“Per l’undicesima edizione la grande novità di Art & Ciocc è rappresentata dal cambio di sede: da piazza Chanoux, sede delle precedenti edizioni, a piazza Narbonne“ ha spiegato il vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz . “Siamo sicuri - ha detto - che nonostante il cambio di sede, la manifestazione sarà un successo. Come già negli scorsi anni abbiamo accolto con piacere la proposta di ospitare il tour dei cioccolatieri in quanto la reputiamo una manifestazione capace di contribuire ad animare la città in un periodo tradizionalmente meno frequentato dai visitatori, così come di lanciare idealmente il periodo degli eventi natalizi che debutterà con l’accensione dell’albero in piazza e l’inaugurazione del Marché Vert Noël.

Il cambio di sede, dettato dal contemporaneo programma di eventi organizzato dall’Ana in piazza Chanoux, "rientra, comunque -ha concluso Marcoz - nel disegno dell’Amministrazione comunale di valorizzare altre piazze e spazi di Aosta, in modo da allargare le aree di interesse del centro storico e delle zone immediatamente limitrofe, e da consentire ai turisti di conoscere e, nel caso dei residenti, di riappropriarsi di importanti siti spesso a due passi da piazza Chanoux e dagli altri principali monumenti cittadini“.

"L’edizione 2018 vedrà la presenza di 17 stand, con i maestri del cioccolato che proporranno il prelibato alimento in tutte le sue forme - ha illustrato Elena Donolato della società Mark. Co. & Co. - n tutte le tappe del tour viene rivolta un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage".

Tra queste il Cioccolato di Modica, particolare perché, oltre alla qualità e l’alta percentuale di cacao monorigine, l’antica lavorazione di origine settecentesca prevede una lavorazione della pasta di cacao 'a freddo'.

La fama mondiale di questo straordinario prodotto sta nella semplicità della lavorazione, nella masticazione granulosa e friabile grazie sia alla mancanza della fase di concaggio che allo zucchero che si presenta in cristalli, e nell'assenza di sostanze estranee (grassi vegetali, latte, lecitina di soia)”.

