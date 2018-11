Assemblée francophonie Europe, oeuvrer tourisme durable

Encourager le tourisme par des propositions en matière de politiques durables et en renforçant la coopération dans l'espace francophone. C'est l'objectif que s'est donnée la 31e Assemblée Régionale Europe réunie à Andorre dans le cadre des rendez-vous de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.



A cet effet les 80 parlementaires venus de toutes les sections européennes ont approuvé une résolution à l'issue des travaux auxquels ont participés les conseillers de la Vallée d'Aoste Patrizia Morelli, Roberto Luboz et Alessandro Nogara.



"Si nous voulons véritablement miser sur la durabilité, le tourisme doit être axé sur l'authenticité, sur la valorisation de notre culture, sur le respect de l'environnement. Un tourisme qui offre non seulement des infrastructures, mais qui propose aux touristes des expériences humaines et de connaissance des traditions locales" souligne Morelli



"L'offre qualitative touristique - ajoute Nogara - doit se faire en recherchant une démarche systémique qui tienne compte de la qualité de vie de la population locale et qui englobe les secteurs de l'agriculture, de la mobilité, de l'innovation technologique. Autant d'éléments qui concourent à améliorer l'expériences des touristes et que nous souhaitons soient mis en oeuvre au sein de la Francophonie".



"Pour que ce modèle qualitatif prenne définitivement pied - explique Luboz -, il est nécessaire d'investir dans l'enseignement et dans la formation, qui sont les facteurs fondamentaux pour proposer des prestations de qualité et qui soient en même temps respectueuses du contexte dans lequel on agit".