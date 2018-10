Domani giovedì 25 ottobre saint Crépin

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 24 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 18.00

Incontro con i cresimandi dell'Immacolata

Venerdì 26 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Cinéma Théàtre de la Ville - ore 20.45

Partecipazione al 2° incontro di Fede&Scienza

Dott.ssa Maria Rita Pitoni, "Ripartire dalla scuola per far ripartire una comunità"

Sabato 27 ottobre

Ospedale Parini - ore 16.00

S. Messa

Domenica 28 ottobre

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Saint Martin in Aosta - ore 18.00

S. Cresime

Martedì 30 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 31 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

•Le Messager Valdotain celebra giovedì 25 ottobre saint Crépin

La Chiesa onora Beato Carlo Gnocchi Sacerdote

Carlo Gnocchi, nacque da una povera famiglia in provincia di Milano e diocesi di Lodi nel 1902. Alla morte del padre si trasferì a Milano. Entrato nel Seminario della diocesi di Milano, venne ordinato prete nel 1925. Dopo alcuni anni come assistente di oratorio, venne nominato assistente spirituale dell’Istituto Gonzaga dei Fratelli delle Scuole Cristiane, a Milano. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, partì come cappellano militare volontario per il fronte greco--albanese, per condividere la sorte dei suoi giovani. Ritornò nel 1942 ma, nello stesso anno, partì per la Russia con gli alpini della Tridentina. La drammatica esperienza della guerra e della ritirata dei soldati italiani lo spinse a riflettere e a considerare il mistero del dolore, specie negli innocenti e nei bambini. Si dedicò quindi a una grandiosa opera di carità nei confronti degli orfani di guerra e dei mutilatini. Malato di tumore, morì il 28 febbraio 1956, dopo aver donato le proprie cornee a due ragazzi ciechi, in un’epoca dove i trapianti d’organi non erano ancora regolamentati dalla legge italiana. È stato beatificato sotto il pontificato di papa Benedetto XVI il 25 ottobre 2009 in piazza del Duomo a Milano. I suoi resti mortali sono venerati dal 2010 sotto l’altare della chiesa a lui intitolata, annessa al Centro «Santa Maria Nascente» della Fondazione Don Gnocchi in via Capecelatro 66 a Milano.

Il sole sorge alle ore 7,50 e tramonta alle ore 18,26.