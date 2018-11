Al Saint Bénin la comicità surreale di Jacovitti

Molti tra coloro che hanno passato la sessantina nell’adolescenza avranno incontrato Pippo, Palla e Pertica, i “Tre P”, Cip l’arcipoliziotto Zorry Kid, Jack Mandolino e Cocco Bill il cow boy con la sigaretta storta incollata alle labbra, talmente celebra da diventare in Carosello il testimonia di una marca di gelati nel 1968. Sini tutti personaggi nati dalla fantasia e dalla matita di Benito Jacovitti a cui è dedicata la mostra ‘Il mondo di Jacovitti’ che sarà inaugurata venerdì 26 ottobre alle 18, al Centro Saint-Bénin.

L’esposizione, a cura di Dino Aloi e Silvia Jacovitti, figlia dell’artista, presenta 250 disegni originali del grande fumettista, attraverso cui sarà possibile ricostruire il percorso di una carriera durata quasi sessant’anni, che ha portato Jacovitti a creare alcuni personaggi indimenticabili.

Schizzi, vignette, tavole di fumetti e illustrazioni compongono l’articolato susseguirsi dei disegni della mostra, alcuni dei quali si potranno vedere in originale per la prima volta. Saranno esposte anche alcune tavole realizzate per oggetti promozionali e 60 disegni di figurine realizzate nel 1954 per l’albo de Il Vittorioso “Genti d’ogni paese”, in cui l’estro di Jacovitti spazia attraverso i cinque continenti raffigurando a modo suo ogni popolo.

Ricche di fascino sono alcune tra le prime tavole degli anni Quaranta per Il Vittorioso e altri giornali, veri esempi di calligrafismo disegnato.

Si passerà dalle tavole del mitico Diario Vitt, realizzato dal 1949 al 1980, vera icona degli studenti di quegli anni, ai diari realizzati da Jac negli anni Ottanta, attraverso le sue collaborazioni con i principali giornali per i ragazzi come Il Vittorioso, Il Giorno dei ragazzi, il Corriere dei Piccoli e Il Giornalino.

La mostra resterà aperta sino a domenica 28 aprile 2019 con orario da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Chiuso il lunedì. Il costo del biglietto d’ingresso è di 6 euro intero, 4 euro ridotto; ridotto 50% Alpitur; entrata gratuita per i minori di 18 anni.