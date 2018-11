Alla Pepinère di Aosta la DevFest, dedicata a innovazione e informatica

Una "festa" e un "momento di ritrovo" per "gli sviluppatori, i professionisti dell'informatica, gli studenti e i tech enthusiast in generale": è la DevFest, l'evento Google Developer Group più importante dell'anno che si svolgerà dal 6 all'8 novembre alla Pepinière d'Entreprises di Aosta, in via Lavoratori-Vittime Col du Mont 24.



"L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per tutti coloro che vogliono entrare in contatto con questi temi - spiegano gli organizzatori - sempre più rilevanti nelle vite di ognuno di noi". Il programma prevede tre appuntamenti, tutti con inizio alle 18.30.

Martedì 6 novembre "Android Things-Workshop sull'IoT con starter kit": l'Internet of Things (IoT), letteralmente "L'Internet delle Cose", è l'insieme dei dispositivi intelligenti che troviamo nella vita di tutti i giorni che attraverso delle periferiche 'embedded'possono interagire tramite internet.

Mercoledì 7 novembre "Conferenza sul Google Assistant e presentazione Google Home": durante questa serata sarà approfondito come funziona il Google Assistant, quali sono le funzionalità e le novità che verranno introdotte nell'Assistente vocale di Google, oltre ad essere presentato il Google Home, dispositivo con cui è possibile integrare il Google Assistant all'interno della vostra casa smart.

Giovedì 8 novembre "Flutter Study Jam-Framework di sviluppo per Android e IOS": Flutter, un framework che permette di sviluppare interfacce sia per Android, sia per Ios sarà illustrato in uno study Jam, laboratorio coordinato da un gruppo di lavoro su uno specifico argomento.



Introduce e modera Daniele Cattaneo, Hub manager Pépinières d'entreprises. La partecipazione all'evento è gratuita.