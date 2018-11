Sindaci valdostani a confronto con i colleghi di tutta Italia. Al centro del dibattito la Costituzione

E' in corso da ieri la XXXV Assemblea nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, in programma presso la Fiera di Rimini, incentrata sul tema “Prima cittadini. Sindaci fuori dal luogo Comune”.

Il CELVA, delegazione ANCI della Valle d’Aosta, è presente con una delegazione composta da Alessandro Giovenzi, sindaco di Verrès e coordinatore regionale della Consulta ANCI Giovani amministratori, e da Michel Savin, sindaco di Challand-Saint-Victor.

“A Rimini si svolge l'evento politico-associativo più importante per i Comuni italiani, nonché uno dei principali momenti politici e istituzionali del Paese – sottolinea Alessandro Giovenzi (nella foto a dx con il collega Savin) –. È importante partecipare a questo momento di confronto tra sindaci, in campo con responsabilità e prospettiva, ma soprattutto per dare l’esempio e batterci per il raggiungimento degli obiettivi per le nostre comunità”.

Le sessioni di confronto tra sindaci, amministratori, parti sociali, mondo politico e imprenditoriale ruoteranno intorno ad alcune parole chiave della Costituzione, quali lavoro, uguaglianza, identità, autonomia, dignità, salute e cultura.

“Quella del bando periferie è diventata la nostra bandiera. Il simbolo dell’impegno e dei sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi, insieme ai nostri concittadini, per salvare il futuro delle nostre città. Abbiamo riportato a casa i fondi che ci erano stati assegnati, anche se per arrivare all'obiettivoabbiamo dovuto rompere le relazioni con il Governo. E non l’abbiamo certo fatto a cuor leggero perché conosciamo il valore e la responsabilità di quella fascia tricolore che indossiamo. Una fascia che non ci dà i superpoteri, ma che ci investe di grandi responsabilità”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, in un passaggio della sua relazione alla XXXV assemblea annuale che si apre oggi presso la fiera di Rimini