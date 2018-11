Pronta la Giunta Marquis. Laurent Vierin Presidente Consiglio

Questa volta la Presidenta Spelgatti ha i giorni, pochi, davvero contati. La nuova maggioranza autonomista e regionalista ha trovato la quadra su programma e su governo anche se per entrambi sono da incastrare ancora alcune caselle.

Dalle indiscrezioni Pierluigi Marquis l’avrebbe spuntata su Albert Chatrian che comunque entrerà nel nuovo governo, mentre Antonio Fosson avrebbe ceduto il passo per consentire a Claudio Restano di mantenere la poltrona di assessore. A Fosson dovrebbe succedere Laurent Laurent dell’Uvp.

Per Pierluigi Marquis (Sa) si tratta di un ritorno alla presidenza della Regione. Ritorno in Giunta anche per Joel Farcoz che è indicato all’Istruzione, dicastero che aveva già guidato per qualche mese nel 2015.

Questo il probabile Governo autonomista-regionalista sostenuto da una maggioranza di 18 Consiglieri: 6 Uv, 4 Uvp, 2 Sa, 2 Pnv, 3 Alpe, 1 gruppo Misto Emili Rini.

Laurent Vierin (Uvp) Presidenrte del Consiglio Valle

Pierluigi Marquis (SA) Presidente Giunta

Assessori:

Joel Farcoz (Uv) Pubblica Itsruzione

Stefano Borrello (Sa) Lavori Pubblici

Emily Rini (Ind.) Turismo o Sanità

Claudio Restano (PnV) Sanità o Turismo

Renzo Testolin (Uv) Finanze o Agricoltura

Albert Chatrian (Alpe) Finanze o Sviluppo economico

Luigi Bertschy (Uvp) Agricoltura o finanze o Sviluppo economico.